В Париже снова протесты

Сотни сторонников движения "желтых жилетов" проводят манифестации в районе Монмартра, призыв к акциям в Версале оказался "ловушкой" для полиции. Об этом в субботу сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, в районе Собора Сакре-Кер на Монмартре собрались уже несколько сотен манифестантов. Они скандируют "Макрона в отставку".

Как сообщает телеканал, с призывом организовать манифестацию в этом районе выступил в субботу в Facebook один из лидеров движения Эрик Друэ, который ранее призывал собраться на проспекте Парижа в Версале.