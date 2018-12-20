Отдел информации 16:46

Выступление представителей Азербайджана на проходящем 17-23 декабря Международном лондонском конном шоу «Олимпия» восхитило публику и вызвало в сердцах англичан любовь к азербайджанским карабахским скакунам.

Выступления всадников Государственной пограничной службы под руководством Азера Хамзаева, сопровождавшиеся исполнительской программой танцевального ансамбля Госпогранслужбы, транслировались в прямом эфире телеканала BBS red button, а также стали основной повесткой дня в социальных сетях среди любителей конного спорта и в специализированных информационных ресурсах, сообщает haqqin.az. Конные мероприятия, посвященные дню рождения королевы Елизаветы Второй, уже не проходят без участия карабахских скакунов. Это имеет важное значение в плане укрепления в сознании людей того факта, что Карабах является древней и неотделимой частью Азербайджана.

21 декабря шоу-программу "Страна огней - Азербайджан и карабахские скакуны" вживую посмотрели более 7 тысяч человек, включая членов королевской семьи, британской аристократии и звезд. Они поблагодарили азербайджанскую делегацию за особую атмосферу, которая была создана на мероприятии. На официальном сайте мероприятия www.olimpiahorseshow.com была особо отмечена шоу-программа "Страна огней - Азербайджан и карабахские скакуны". Подчеркивалось, что эти всадники завоюют сердца зрителей.