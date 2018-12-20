Ильхам Алиев в два раза снизил налоги что Микаил Джаббаров приготовил для малого бизнеса?
В статье «Что таят в себе революционные поправки Ильхама Алиева в Налоговый кодекс» мы рассказали о налоговых льготах, которые затронут граждан Азербайджана с начала будущего года. Особо подчеркнули, что новые поправки сулят еще больше льгот бизнесу страны. Больше льгот бизнесу для большего его развития – этот тезис, пожалуй, и стал главным лейтмотивом новой налоговой политики главы государства. Накануне президент И.Алиев утвердил эти поправки.
Так вот, разработанные в соответствии со стратегическими дорожными картами поправки в налоговое законодательство, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, учитывают интересы бизнеса. В процессе их разработки проводились встречи с предпринимателями и изучались международные тенденции. И не случайно все пять направлений новых поправок - обеспечение прозрачности налогообложения, расширение налогооблагаемой базы, совершенствование налогового администрирования, поддержка развития предпринимательства, повышение экономической эффективности льгот и освобождений – учитывают интересы бизнеса.
Да, государство всерьез решило взять на себя часть фискальных нагрузок предпринимателей. Так, начиная со следующего года в Азербайджане зарплаты прежде безработных лиц, устроившихся на работу, будут субсидироваться. Как сказал накануне министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, это, в свою очередь, позволит наряду с обеспечением активной занятости снизить затраты работодателей на выдачу заработных плат.
Обратите внимание, это уже не просто предоставление каких-то льгот, которые косвенно влияют на госказну, а прямое субсидирование зарплаты части работников, что напрямую влияет на расходную часть бюджета! Зато предприниматели от этого получат заметное финансовое преимущество, что позволит им расширять и развивать свое предприятие за счет высвободившихся денег. А казна заметно пополнится за счет сильной активизации борьбы с неформальной занятостью. Достаточно отметить, что в результате работы, проведенной в этом направлении, количество людей, работающих на основе трудовых договоров, уже увеличилось на 100 тыс. человек. И это только в этом году. А сколько сотен тысяч людей все еще работает без оформления трудовых договоров?
Только в формате программы самозанятости в текущем году в Азербайджане было охвачено 7737 человек. Из них 1029 человек являются представителями молодежи, 1255 - вынужденные переселенцы, 816 - лица, получающие адресную социальную помощь, 298 - ветераны войны. Также программой самозанятости охвачены 1309 женщин, 913 лиц с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию данной программы государством было выделено 35 млн манатов. Но программа уже приносит свои плоды, о чем haqqin.az писал не раз. И недалек день, когда эти люди твердо встанут на ноги, окупят все расходы, которые понесло государство.
Кроме того, не исключается, что многие из этих лиц смогут создать вскоре небольшие производственные хозяйства с привлечением дополнительных рабочих сил. То есть сами станут работодателями. Только в этом году в результате реализации проектов в рамках данной программы в стране ожидается создание порядка семи тысяч малых предприятий, что является большим вкладом в развитие малого предпринимательства. А охват этой программой населения будет расширяться, будет оказана серьезная поддержка чувствительной части населения в области создания малых семейных хозяйств.
Минналогов пошло навстречу предпринимателям и в таком вопросе, как снятие средств с банковского счета налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.
Как отметил министр налогов Микаил Джаббаров, в текущем году министерство уже довело до минимума применение этой практики. Но хочется обрадовать представителей бизнеса тем, что с начала следующего года этой принудительной практике вообще будет положен конец. Министерство само уже не желает действовать в этом плане в одностороннем порядке, оно решило ограничиваться всего лишь замораживанием банковского счета. А это означает, что предпринимателя не ставят перед фактом, когда со счета могут в принудительном порядке снять последнюю копейку в самый неподходящий момент, а ограничивают его деятельность для добровольной оплаты налога.
Кроме того, министерство уравнивает конкуренцию между дисциплинированными и недисциплинированными налогоплательщиками. Добиваясь сокращения масштабов теневой экономики и прозрачности экономики в целом, надо любую экономическую деятельность регулировать в соответствии с принципами справедливости, равенства и оценочного налогообложения. А ситуация сложилась явно несправедливая. Возникла неравная конкуренция между предпринимателями, не соблюдающими требования законов, и дисциплинированными налогоплательщиками. В этой конкуренции государство всегда будет рядом с последними, что также отражено в поправках в Налоговый кодекс. Дисциплинированные налогоплательщики отныне будут пользоваться определенными льготами.
Одним из важных изменений налогового законодательства, по словам министра Джаббарова, является снижение с будущего года ставки упрощенного налога. Говоря об упрощенном налоге, необходимо отметить два момента. Первое и самое главное – это то, что упрощенный налог платят малые предприниматели. Он охватывает большое число налогоплательщиков, годовой оборот которых не превышает 200 тыс. манатов. Для данной категории налогоплательщиков также будут применяться значимые налоговые льготы. В частности, для них предусмотрено снижение налоговой ставки с 4% до 2%. Нетрудно подсчитать, что фактически это означает снижение налоговой нагрузки для таких налогоплательщиков в два раза. А что означает двойное снижение налогов, думается, нет смысла объяснять. Государство заинтересовано в поддержке малого предпринимательства, эта политика продолжается и уже сформирован ряд поощрительных механизмов.
В целом суть изменений состоит в том, чтобы налоговые выплаты начислялись не на основе оборота, а на основе прибыли, что весьма важно с точки зрения рыночной экономики. Это позволит компаниям оперативно вести бухгалтерский учет текущих расходов и добиваться максимальной прибыли. Правда, следует отметить, что новые изменения в распределении налогов и социального страхования в источнике заработных плат наемных работников не применяются ни к государственному, ни к нефтяному секторам. Казалось бы, основные секторы экономики так и остаются не охваченными новыми изменениями. Но в них и так все четко контролируется, да и льготы здесь не требуются. А вот деятельность частного сектора, в особенности ненефтяного, избрана сегодня приоритетным направлением экономики и нуждается в государственной заботе. Поэтому Минналогов и добивается поощрения этой сферы.
Говоря о структурных реформах, осуществляемых в налоговой системе, М.Джаббаров отметил, что философией реформ в налоговой сфере является переход основной функции налоговых органов от фискального контроля к принципу обслуживания налогоплательщиков. А своевременная выплата налогов в полном объеме должна быть обязательством каждого налогоплательщика. Налоги являются одним из основных источников дохода госбюджета. Поэтому реформы в налоговой системе рассматриваются с позиции не только граждан и государства, но и предпринимателей. И одна из самых серьезных проблем при реализации таких реформ - найти точку соприкосновения интересов государства, граждан и предпринимателей.
Каждое дело требует от предпринимателей немало средств и труда, и они заинтересованы в получении большей прибыли. В высокой зарплате заинтересованы и не занимающиеся предпринимательской деятельностью граждане. А государство заинтересовано не только в пополнении бюджета, но и в развитии экономики, улучшении благосостояния своих граждан. И при определении размеров налогов государство уделяет особое внимание оптимизации налоговых ставок. Высокие налоговые ставки ограничивают возможности предпринимателей, а низкие – приводят к трудностям в формировании доходной части бюджета. А нынешние реформы как раз и направлены на то, чтобы предприниматели и граждане добровольно и без особых затруднений могли бы своевременно оплачивать начисленные налоги. Поэтому налоговые органы в соответствии с указаниями главы государства стараются создавать наиболее приемлемую для бизнеса атмосферу.