Мамед Эфендиев 17:04

В статье «Что таят в себе революционные поправки Ильхама Алиева в Налоговый кодекс» мы рассказали о налоговых льготах, которые затронут граждан Азербайджана с начала будущего года. Особо подчеркнули, что новые поправки сулят еще больше льгот бизнесу страны. Больше льгот бизнесу для большего его развития – этот тезис, пожалуй, и стал главным лейтмотивом новой налоговой политики главы государства. Накануне президент И.Алиев утвердил эти поправки.

Так вот, разработанные в соответствии со стратегическими дорожными картами поправки в налоговое законодательство, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, учитывают интересы бизнеса. В процессе их разработки проводились встречи с предпринимателями и изучались международные тенденции. И не случайно все пять направлений новых поправок - обеспечение прозрачности налогообложения, расширение налогооблагаемой базы, совершенствование налогового администрирования, поддержка развития предпринимательства, повышение экономической эффективности льгот и освобождений – учитывают интересы бизнеса. Да, государство всерьез решило взять на себя часть фискальных нагрузок предпринимателей. Так, начиная со следующего года в Азербайджане зарплаты прежде безработных лиц, устроившихся на работу, будут субсидироваться. Как сказал накануне министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, это, в свою очередь, позволит наряду с обеспечением активной занятости снизить затраты работодателей на выдачу заработных плат. Обратите внимание, это уже не просто предоставление каких-то льгот, которые косвенно влияют на госказну, а прямое субсидирование зарплаты части работников, что напрямую влияет на расходную часть бюджета! Зато предприниматели от этого получат заметное финансовое преимущество, что позволит им расширять и развивать свое предприятие за счет высвободившихся денег. А казна заметно пополнится за счет сильной активизации борьбы с неформальной занятостью. Достаточно отметить, что в результате работы, проведенной в этом направлении, количество людей, работающих на основе трудовых договоров, уже увеличилось на 100 тыс. человек. И это только в этом году. А сколько сотен тысяч людей все еще работает без оформления трудовых договоров? Только в формате программы самозанятости в текущем году в Азербайджане было охвачено 7737 человек. Из них 1029 человек являются представителями молодежи, 1255 - вынужденные переселенцы, 816 - лица, получающие адресную социальную помощь, 298 - ветераны войны. Также программой самозанятости охвачены 1309 женщин, 913 лиц с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию данной программы государством было выделено 35 млн манатов. Но программа уже приносит свои плоды, о чем haqqin.az писал не раз. И недалек день, когда эти люди твердо встанут на ноги, окупят все расходы, которые понесло государство.

Кроме того, не исключается, что многие из этих лиц смогут создать вскоре небольшие производственные хозяйства с привлечением дополнительных рабочих сил. То есть сами станут работодателями. Только в этом году в результате реализации проектов в рамках данной программы в стране ожидается создание порядка семи тысяч малых предприятий, что является большим вкладом в развитие малого предпринимательства. А охват этой программой населения будет расширяться, будет оказана серьезная поддержка чувствительной части населения в области создания малых семейных хозяйств. Минналогов пошло навстречу предпринимателям и в таком вопросе, как снятие средств с банковского счета налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.