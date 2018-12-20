Пашинян: "Мне и самому неприятно освобождение Манвела Григоряна"

«Правительство не давит на судебную систему. Но я не уверен в том, что старые механизмы не действуют, имею в виду старые связи и тому подобное, потому что все мы знаем происхождение судебной системы». Об этом заявил в беседе с журналистами и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.

«Но я также не хочу нарушать презумпцию невиновности какого-либо судьи. Если мы хотим, чтобы судебная система была независимой, то должны также принять, что не всегда мнения стороны обвинения и суда совпадают», - сказал Пашинян.

По его словам, если выяснится, что освобождение Манвела Григоряна – результат незаконного воздействия, то он очень опечалится. «Но если выяснится, что это итог работы независимого суда, то я только обрадуюсь. Компетентные органы должны при необходимости все изучить. Мне и самому неприятно освобождение Григоряна, но если суд вынес обоснованное решение, то оно должно быть выполнено», - отметил Пашинян.