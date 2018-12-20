Украину уличили в переброске танков в Донбасс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс два состава с танками и другим вооружением. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции сепаратистской Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий, пишет "Лента.Ру".

«На железнодорожную станцию в Рубежном прибыли два состава с танками (Т-64), противотанковыми пушками (МТ-12) и БМП-1», — уточнил Осадчий.

По его словам, эту информацию также подтвердили представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете за 21 декабря.