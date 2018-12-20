В Иране казнили "Лорда битума"
В Иране казнили бизнесмена Хамидрезу Бакери Дермани, также известного как "Лорд битума", передает агентство IRNA.
Бизнесмена приговорили к смерти за мошенничество, заговор, создание банды, фальсификацию, взяточничество и учреждение поддельных компаний. Сегодня казнь состоялась в Тегеране.
Дело Дермани расследовалось в связи с жалобами, поданными банками Melli Bank, Tourism Bank, а также компанией Jey Oil Refining Company.
Ранее в Тегеране казнен другой бизнесмен, «Султана монет» Вахид Мазлумин, который также осужден за экономические преступления.