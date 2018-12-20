Пресс-секретарь президента Азербайджана осудил клеветническую кампанию против Лейлы и Арзу Алиевых

Информация о семье президента Азербайджана, опубликованная в газете The Guardian, ложная и носит клеветнический характер. Об этом BBC Azerbaijan заявил пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов.

Напомним, что ранее The Guardian опубликовала ложную информацию о дочерях президента Азербайджана Лейле и Арзу Алиевых.

По словам Азера Гасымова, подобные публикации имели место и раньше, но не нашли своего подтверждения. Они являются не чем иным, кроме как провокацией и кампанией по очернению.

«Это не что иное, как попытка оказать давление в условиях, когда у Азербайджана укрепляются отношения с соседями», - сказал он.