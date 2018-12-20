Трамп доверил остатки ИГ другим странам

Президент США Дональд Трамп заявил, что об остатках ИГ в Сирии должны позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Трамп отметил, что семь лет назад США планировали находиться в Сирии только три месяца, но так и не ушли.

«Когда я стал президентом, ИГ неистовствовала. Сейчас ИГ в основном повержена, и другие местные страны, включая Турцию, должны быть в состоянии с легкостью позаботиться о том, что там осталось. Мы возвращаемся домой», — говорится в сообщении.