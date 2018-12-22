В Париже задержаны десятки протестующих

Количество задержанных во время акций протестов "желтых жилетов" в Париже увеличилось до 142 человек, 16 из них заключены под стражу. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД Франции.

Как сообщается, всего в Париже протестуют около двух тысяч человек, 79 были задержаны, из них пятеро - помещены под стражу.

Несогласные с политикой властей, возмущенные планирующимся повышением цен на топливо, а также снижением покупательской способности, "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей Франции с 17 ноября. Их первоначальными требованиями было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности, затем к ним прибавился ряд других.