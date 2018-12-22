Спецпредставитель Трампа поспорил с ним и уволился

Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгерк ускорил свой уход с должности из-за вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Макгерк собирался оставить свой пост в феврале 2019 года, но изменил свои намерения после распоряжения президента США Дональда Трампа. «Он проинформировал госсекретаря Майка Помпео, что ускорит свой уход из-за сильного несогласия с внезапным решением президента Трампа о выводе 2000 военных из Сирии, что фактически означает бросить союзников США в регионе», — говорится в материале.

Сообщается, что последним днем Макгерка на должности станет 31 декабря.