Ученые нашли способ омолодить мозг

Регулярные физические упражнения позволяют уменьшить когнитивные нарушения в пожилом возрасте и "омолодить" мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка (США). Работа опубликована в журнале Neurology.

Научная группа провела эксперимент с участием 160 добровольцев в возрасте более 55 лет. Все участники эксперимента испытывали трудности с концентрацией внимания, памятью, принятием решений и вели малоподвижный образ жизни, однако никто из них не страдал деменцией.

Добровольцы также прошли тестирование, оценивающее уровень когнитивных способностей. После эксперимента их показатели значительно улучшились, а средний "возраст" головного мозга уменьшился. Так, по словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, перед исследованием результаты пациентов соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало хронологический возраст участников. После исследования этот показатель составил 84 года.