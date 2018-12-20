Президент Палестины заявил о роспуске парламента

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил в субботу о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) и проведении новых парламентских выборов в течение полугода. Об этом сообщает агентство Maan.

По словам Аббаса, такое решение принято на основании вердикта конституционного суда. "Мы будем соблюдать это судебное решение о роспуске законодательного органа и проведении парламентских выборов в течение шести месяцев", - сказал он на встрече с палестинским руководством в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский законодательный совет был избран 25 января 2006 года на 4-летний срок, а приведен к присяге 18 февраля того же года. Его мандат продлен в декабре 2009 года Центральным советом Организации освобождения Палестины до проведения новых выборов.