Армен Ашотян: «Из-за дилетантства армян Азербайджан нанес нам крупнейший удар»

Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян раскритиковал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за проект оптимизации работы правительства и, в частности, за упразднение Министерства культуры. Ашотян вспомнил и о поражении от Азербайджана на уровне ЮНЕСКО.

«Никому в Греции, Италии или Сербии в голову не придет «закрыть культуру», - заявил Ашотян. - В армяно-азербайджанском противостоянии крупнейший удар в этом году мы получили в ЮНЕСКО, когда из-за бездействия и дилетантства наших, азербайджанцы смогли зарегистрировать свой похожий на "кочари" танец. При том, что в прошлом году нашими усилиями "кочари" уже был зарегистрирован, как армянское нематериальное культурное наследие. В этой истории наиболее опасной частью является то, что азербайджанцы зарегистрировали – внимание - как танец с территории Нахчывана. Понимаете, что происходит?».

Отметим, что азербайджанские национальные танцы, такие как Яллы (Кочари, Тензере) и традиционные групповые танцы Нахчывана были включены в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающихся в срочной охране. Решение об этом было принято в ходе 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального наследия ЮНЕСКО, проходившей в конце ноября в Порт-Луи (Маврикий). Это фактически означало признание этих танцев азербайджанскими.

Заявка Азербайджана была представлена по результатам совместной работы Министерства культуры, МИД и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО. Основная цель представления в номинации Нахчывана была связана со стремлением показать и помочь миру, узнать больше о традициях и фольклоре населения древнего исторического региона Азербайджана и в то же время защитить эти традиции на уровне ЮНЕСКО.

Армянская сторона пыталась препятствовать включению танца «Яллы» в список ЮНЕСКО, но провокационные попытки армян были предотвращены.