Армен Ашотян: «Из-за дилетантства армян Азербайджан нанес нам крупнейший удар»
Заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян раскритиковал и.о. премьер-министра Никола Пашиняна за проект оптимизации работы правительства и, в частности, за упразднение Министерства культуры. Ашотян вспомнил и о поражении от Азербайджана на уровне ЮНЕСКО.
«Никому в Греции, Италии или Сербии в голову не придет «закрыть культуру», - заявил Ашотян. - В армяно-азербайджанском противостоянии крупнейший удар в этом году мы получили в ЮНЕСКО, когда из-за бездействия и дилетантства наших, азербайджанцы смогли зарегистрировать свой похожий на "кочари" танец. При том, что в прошлом году нашими усилиями "кочари" уже был зарегистрирован, как армянское нематериальное культурное наследие. В этой истории наиболее опасной частью является то, что азербайджанцы зарегистрировали – внимание - как танец с территории Нахчывана. Понимаете, что происходит?».
Отметим, что азербайджанские национальные танцы, такие как Яллы (Кочари, Тензере) и традиционные групповые танцы Нахчывана были включены в список объектов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающихся в срочной охране. Решение об этом было принято в ходе 13-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального наследия ЮНЕСКО, проходившей в конце ноября в Порт-Луи (Маврикий). Это фактически означало признание этих танцев азербайджанскими.
Заявка Азербайджана была представлена по результатам совместной работы Министерства культуры, МИД и постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО. Основная цель представления в номинации Нахчывана была связана со стремлением показать и помочь миру, узнать больше о традициях и фольклоре населения древнего исторического региона Азербайджана и в то же время защитить эти традиции на уровне ЮНЕСКО.
Армянская сторона пыталась препятствовать включению танца «Яллы» в список ЮНЕСКО, но провокационные попытки армян были предотвращены.
В Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО уже входят азербайджанский мугам, искусство азербайджанских ашугов, традиционное искусство азербайджанского ковроткачества, игра на таре, традиционное искусство изготовления и ношения женского головного платка кялагаи и его символика, изготовление медной утвари в Лагиче, Новруз (совместная заявка с Афганистаном, Индией, Ираном, Ираком, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Пакистаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией), традиции приготовления и подачи лаваша, традиции изготовления кяманчи и исполнительского искусства на нем (совместно с Ираном).
Возвращаясь к ситуации в Армении, стоит отметить, что группа сотрудников Министерства культуры и Министерства диаспоры Армении провели акцию протеста против ожидаемой реструктуризации данных ведомств. Ожидается, что полномочия Минкульта будет частично распределены между Министерством образования и науки и Комитетом по градостроительству, а Миндиаспоры будет ликвидировано.
«Министерство образования и науки само по себе большое ведомство, чрезвычайно загруженное, с бесчисленными функциями, которое, работая день и ночь, еле успевает выполнять свои функции, - продолжает Ашотян. - Новой нагрузки оно не потянет, независимо от личностей».
Говоря о Министерстве диаспоры, Ашотян отметил, что оно было создано по двум основным причинам: во-первых, МИД не мог полностью реализовать потенциал диаспоры, а во-вторых - это было серьезным внешнеполитическим посылом, в особенности, с учетом вызовов в контексте армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений.