В рамках подготовительной кампании к финалу Лиги Европы, который состоится на Бакинском Олимпийском стадионе 29 мая, в Азербайджан прибыл известный в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо.

Сегодня с 12:00 до 13:00 многократный чемпион Италии в составе миланского «Интера», обладатель Кубка УЕФА вместе с итальянской «Пармой» проведет автограф- и фотосессию в открывшемся в Баку музее Лиги Европы.

Сам Креспо также пригласил жителей Баку на встречу с ним.