Глава Nissan остался за решеткой

Ранее в пятницу Токийская прокуратура оформила третий ордер на арест Карлоса Гона, который уже больше месяца находится в тюрьме по новому подозрению — использованию служебного положения в личных целях, так как автоконцерн считает, что потери от различных инвестиций, которые он делал как частное лицо 10 лет назад в результате всемирного финансового кризиса, он компенсировал за счет компании. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (16,5 миллиона долларов).

Телеканал отмечает, что в случае получения еще одного запроса о продлении срока ареста от японской прокуратуры и его одобрения судом, Карлос Гон может остаться в тюрьме до 11 января включительно.

Карлос Гон и его ближайший соратник Грэг Келли были арестованы 19 ноября. Причиной ареста стало то, что Гон декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма скрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.