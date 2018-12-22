Турция и Азербайджан встанут на защиту Ирана
Не обращая внимания на строгое предупреждение США подвергать экономическим ограничениям страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном, Анкара не намерена прекращать свои деловые и торговые контакты с Тегераном. В благодарность власти ИРИ обещали полностью обеспечить потребности Турции в энергоресурсах.
Как заявил президент Роухани, выступая в Анкаре на бизнес-форуме Турция – Иран, его страна рассчитывает привлечь турецкие инвестиции, в частности в сферу нефтехимической промышленности. А санкционную политику Вашингтона Роухани назвал «жестоким и несправедливым эмбарго», признавшись, однако, что санкции могут нанести ущерб экономике. Тем не менее, как считает иранский лидер, Тегеран сможет «обернуть их себе на пользу». И в этом не последнюю роль он отводит Анкаре. По его мнению, в это трудное время Турция и Иран должны укрепить связи между странами и «превратить свои экономики в единое целое, чтобы никто и никогда не смог их ослабить».
Президент Турции Эрдоган, в свою очередь, обещал, что Анкара не оставит Тегеран, в то время как против него принимают несправедливые решения и, как и планировалось, доведет турецко-иранский товарооборот до 30 миллиардов долларов.
Тем временем, многие эксперты и аналитики считают такую смелость Анкары весьма рискованной. Противиться Вашингтону не стали даже такие государства-гиганты, как Россия и Китай. Несмотря на первоначальные заявления, что санкции против Ирана и угрозы наказать ослушников их не пугают, Китайская национальная нефтегазовая корпорации (КННК), а вслед за ней и «Роснефть» прекратили торговые отношения с Тегераном и отказались от реализации намеченных проектов. Сдалась и российская госкомпания «Зарубежнефть».
Правда, бывший директор по исследованиям и технологиям Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохаммад Али Эмади настроен оптимистично и считает, что все это временно. Мол, сейчас нефтегазовые компании Китая и России, безусловно, обеспокоены ущербом, который угрожает их активам в Соединенных Штатах, но как только политическая ситуация изменится, «некоторые из них возобновят сотрудничество с Ираном».
Ну а решение Турции Эмади, естественно, приветствует и, «несмотря на многие разногласия Тегерана с Анкарой», предвидит плодотворное сотрудничество двух стран.
Между тем и Азербайджан не будет сворачивать свои совместные с Ираном проекты. Как заявил haqqin.az руководитель Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан, хотя санкции определенным образом скажутся на экономических отношениях Азербайджана с Ираном, они, тем не менее, будут развиваться и дальше.
«По данным Министерства экономического развития и промышленности Азербайджана, суммарные инвестиции компаний Ирана в азербайджанскую экономику сегодня оцениваются в 3,1 млрд долларов. Реализуются совместные крупные инфраструктурные проекты, в частности строительство железной дороги Север-Юг, и многое другое. Наши страны очень многое связывает, поэтому не думаю, что из-за американских санкций все остановится», - уверен азербайджанский эксперт.
Таким образом, позиция тюркских государств – Турции и Азербайджана, по сути, спасают экономику соседней страны. Предполагается, что Иран это оценит и проявит себя искренним другом и союзником.