Турция и Азербайджан встанут на защиту Ирана

Не обращая внимания на строгое предупреждение США подвергать экономическим ограничениям страны, которые продолжат сотрудничество с Ираном, Анкара не намерена прекращать свои деловые и торговые контакты с Тегераном. В благодарность власти ИРИ обещали полностью обеспечить потребности Турции в энергоресурсах.

Как заявил президент Роухани, выступая в Анкаре на бизнес-форуме Турция – Иран, его страна рассчитывает привлечь турецкие инвестиции, в частности в сферу нефтехимической промышленности. А санкционную политику Вашингтона Роухани назвал «жестоким и несправедливым эмбарго», признавшись, однако, что санкции могут нанести ущерб экономике. Тем не менее, как считает иранский лидер, Тегеран сможет «обернуть их себе на пользу». И в этом не последнюю роль он отводит Анкаре. По его мнению, в это трудное время Турция и Иран должны укрепить связи между странами и «превратить свои экономики в единое целое, чтобы никто и никогда не смог их ослабить».

Президент Турции Эрдоган, в свою очередь, обещал, что Анкара не оставит Тегеран, в то время как против него принимают несправедливые решения и, как и планировалось, доведет турецко-иранский товарооборот до 30 миллиардов долларов.

Тем временем, многие эксперты и аналитики считают такую смелость Анкары весьма рискованной. Противиться Вашингтону не стали даже такие государства-гиганты, как Россия и Китай. Несмотря на первоначальные заявления, что санкции против Ирана и угрозы наказать ослушников их не пугают, Китайская национальная нефтегазовая корпорации (КННК), а вслед за ней и «Роснефть» прекратили торговые отношения с Тегераном и отказались от реализации намеченных проектов. Сдалась и российская госкомпания «Зарубежнефть».