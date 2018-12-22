Макрон пригрозил «желтым жилетам» жесткими мерами

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций «желтых жилетов». Такое заявление он сделал вечером в субботу телеканалу BFM в ходе своего визита в Чад.

«Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране, и меня об этом информировал министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей» - сказал Макрон.

«Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия», - подчеркнул Макрон.