Молодые юристы сдали экзамены на адвокатов

Сегодня в Государственном экзаменационном центре впервые с применением информационно-коммуникационных технологий прошел приемный тестовый экзамен в адвокатуру.

Согласно информации Коллегии адвокатов, 150 кандидатов в адвокаты на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года, учитывая рекомендации о приеме молодых юристов в адвокаты, в рамках сотрудничества между Государственным экзаменационным центром и Коллегией адвокатов Азербайджана сдали тестовые экзамены. Тесты состояли из 100 вопросов, ответ на каждый из которых составлял 1 балл. Те кандидаты, которые набрали 60 баллов, были допущены к следующему этапу экзаменов. По предварительным данным, 60 и выше баллов набрали 106 кандидатов, и прошли в следующий тур.

Результаты экзаменов были немедленно опубликованы на официальном сайте Коллегии адвокатов Азербайджана, где размещен список юристов, успешно сдавших экзамены.

Прозрачность проведения экзаменов была обеспечена привлечением в качестве наблюдателей представителей СМИ, государственных и негосударственных организаций и международных экспертов. За ходом экзаменов можно было следить онлайн, их трансляция шла на официальном сайте Коллегии адвокатов.