К бывшему футболисту ряда известных европейских клубов выстроилась большая очередь. Также на встречу с Креспо пришли бакинские фанаты миланского «Интера», в составе которого он трижды становился чемпионом Италии.

Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Эрнан Креспо провел сегодня в бакинском музее Лиги Европы автограф- и фотосессию.

После общения с болельщиками гость ответил и на вопросы журналистов.

«Я впервые в Баку, мне тут очень нравится, - говорит экс-футболист, работающий ныне в аргентинском клубе «Банфилд». – Постараюсь приехать и на финал. Кого бы я хотел видеть в финале? «Челси», «Интер» или «Лацио». Это команды, за которые я выступал. У меня есть симпатия к ним.

В нынешней Лиге Европы я видел мало игр, но могу сказать, что в турнире много сильных команд.

Организация мероприятия в Баку на высоком уровне. Получил большое удовольствие от общения с болельщиками.

Сейчас я работаю главным тренером в «Банфилде», а что будет дальше… Посмотрим. Может быть, я когда-то буду работать в Азербайджане».