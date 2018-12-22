Кто он – новый глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха?

Азербайджанская общественность с интересом встретила замену известного своими экстраординарными заявлениями и далекого от дипломатии бизнесмена Байрама Сафарова на неизвестного широкой общественности молодого дипломата. И СМИ сразу же начали изучать биографию Турала Гянджалиева.

На прошлой неделе в Баку состоялся съезд азербайджанской общины Нагорного Карабах а, по итогам которого 68-летнего Байрама Сафарова на посту главы общины сменил молодой сотрудник МИД Турал Гянджалиев.

Турал Бабашах оглу Гянджалиев родился 6 марта 1980 года в Шуше. Его детство прошло в окрестностях одного из старейших и самых престижных районов Шуши - неподалеку от домов-музеев известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова и известного мастера мугама Хана Шушинского. Вся эта атмосфера мотивировала его к получению музыкального образования. Начальное образования Турал Гянджалиев получил в средней школе №4, а в 1987 году поступил в шушинскую музыкальную школу имени Ниязи, на отделение тара.

После оккупации Шуши в мае 1992 года Турал Гянджалиев переехал в Баку, где продолжил свое музыкальное и школьное образование. Однако он не стал профессиональным музыкантом и выбрал профессию юриста. В 2000 году Турал Гянджалиев получает степень бакалавра в Бакинском государственном университете по специальности юриспруденция, а в 2002 году с отличием заканчивает магистратуру.

5 августа 2004 года молодой специалист назначается референтом в Управление по проблемам безопасности Министерства иностранных дел Азербайджана, 16 января 2006 года - атташе этого Управления, а 1 мая 2008 года - третьим секретарем.

В декабре 2008 года он направляется для продолжения дипломатической деятельности в посольство Азербайджана в Канаде.

После работы в Канаде 25 января 2013 года Турал Гянджалиев был назначен в отделение Северной и Южной Америки при МИД, а 8 апреля 2014 года стал первым секретарем.

С 1 октября 2014 года он был назначен первым секретарем посольства Азербайджана в Чешской Республике. 16 ноября 2017 года направлен в Австрию, чтобы представлять азербайджанскую общину Нагорного Карабаха на конференции «Права человека и ВПЛ», проходившей в Вене под эгидой ОБСЕ.

С 1 октября 2018 года, завершив свою долгосрочную командировку в Чехию, он вернулся на работу в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Во время работы в МИД он участвовал в ряде курсов и семинаров, посвященных дипломатии (Германия, Болгария, Египет и др.).

Турал Гянджалиев свободно владеет английским, французским и русским языками. Женат.