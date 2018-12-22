Кто он – новый глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха?
На прошлой неделе в Баку состоялся съезд азербайджанской общины Нагорного Карабаха, по итогам которого 68-летнего Байрама Сафарова на посту главы общины сменил молодой сотрудник МИД Турал Гянджалиев.
Азербайджанская общественность с интересом встретила замену известного своими экстраординарными заявлениями и далекого от дипломатии бизнесмена Байрама Сафарова на неизвестного широкой общественности молодого дипломата. И СМИ сразу же начали изучать биографию Турала Гянджалиева.
Турал Бабашах оглу Гянджалиев родился 6 марта 1980 года в Шуше. Его детство прошло в окрестностях одного из старейших и самых престижных районов Шуши - неподалеку от домов-музеев известного азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова и известного мастера мугама Хана Шушинского. Вся эта атмосфера мотивировала его к получению музыкального образования. Начальное образования Турал Гянджалиев получил в средней школе №4, а в 1987 году поступил в шушинскую музыкальную школу имени Ниязи, на отделение тара.
После оккупации Шуши в мае 1992 года Турал Гянджалиев переехал в Баку, где продолжил свое музыкальное и школьное образование. Однако он не стал профессиональным музыкантом и выбрал профессию юриста. В 2000 году Турал Гянджалиев получает степень бакалавра в Бакинском государственном университете по специальности юриспруденция, а в 2002 году с отличием заканчивает магистратуру.
5 августа 2004 года молодой специалист назначается референтом в Управление по проблемам безопасности Министерства иностранных дел Азербайджана, 16 января 2006 года - атташе этого Управления, а 1 мая 2008 года - третьим секретарем.
В декабре 2008 года он направляется для продолжения дипломатической деятельности в посольство Азербайджана в Канаде.
После работы в Канаде 25 января 2013 года Турал Гянджалиев был назначен в отделение Северной и Южной Америки при МИД, а 8 апреля 2014 года стал первым секретарем.
С 1 октября 2014 года он был назначен первым секретарем посольства Азербайджана в Чешской Республике. 16 ноября 2017 года направлен в Австрию, чтобы представлять азербайджанскую общину Нагорного Карабаха на конференции «Права человека и ВПЛ», проходившей в Вене под эгидой ОБСЕ.
С 1 октября 2018 года, завершив свою долгосрочную командировку в Чехию, он вернулся на работу в Министерство иностранных дел Азербайджана.
Во время работы в МИД он участвовал в ряде курсов и семинаров, посвященных дипломатии (Германия, Болгария, Египет и др.).
Турал Гянджалиев свободно владеет английским, французским и русским языками. Женат.
То, что азербайджанскую общину Нагорного Карабаха возглавил молодой профессиональный дипломат означает переход деятельности общины на новый уровень. Видимо, официальный Баку на будущих переговорах по промежуточному и постоянному статусу Нагорного Карабаха хочет усилить роль азербайджанской общины, обеспечить равноправный доступ к переговорам армянской и азербайджанской общин региона.
А по-другому и быть не может. Потому что при определении статуса Нагорного Карабаха нельзя брать за основу позицию только армянской стороны. У азербайджанской общины, которая в результате этнических чисток была вынуждена покинуть свои дома, есть законное право участвовать в определении будущего правового статуса Нагорного Карабаха. И без признания этого права нельзя достичь всестороннего и справедливого урегулирования конфликта.
Армения на переговорах по Карабаху всегда выдвигает на первый план права армян Нагорного Карабаха. Но права армянской общины не могут быть обеспечены за счет прав азербайджанской общины Нагорного Карабаха. Права человека не могут обеспечены за счет прав другого человека, права одной этнической группы – за счет прав другой этнической группы. Это – основа международного права и прав человека.