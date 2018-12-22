Жертвами цунами в Индонезии стали сотни человек

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, увеличилось до 222 человек. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

Как уточняет агентство, 843 человека пострадали, 28 числятся пропавшими без вести. Число жертв может возрасти.

По словам Нугрохо, в результате удара стихии разрушены сотни домов и зданий, ведется эвакуация пострадавших.

Цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу, в 21:27 по местному времени.