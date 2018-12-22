Скандал вокруг чиновника разразился через пять дней после попытки вынести премьеру вотум недоверия. Один из очевидцев рассказал изданию, что 18 декабря Уильямсон встретился с двумя приятелями в ресторане при отеле Beaumont и похвастался, что не только метит в премьер-министры, но и собирается скомпрометировать и «устранить» своих конкурентов на этот пост, среди которых глава МИД Джереми Хант и министр внутренних дел Саджид Джавид.

Уильямсон утверждал, что он единственный кандидат как на пост председателя правительства, так и на место лидера Демократической юнионистской партии (DUP), которая поддерживает консерваторов в парламенте. По словам политика, он «приручит» юнионистов, которые в итоге «сделают для него что угодно».

Собеседник The Sunday Times в окружении главы Минобороны назвал эту информацию политической игрой. Он добавил, что Уильямсон надеется руководить своим министерством еще минимум два года.

По информации The Telegraph, имена Гэвина Уильямсона, Джереми Ханта и Саджида Джавида фигурировали в списке из 27 возможных преемников Мэй. Он был составлен на фоне планов британских консерваторов предложить Мэй уйти в отставку после марта 2019 года, когда Великобритания официально выйдет из ЕС. В документе указывалось, что из всех перечисленных меньше всего шансов у Уильямсона и еще у троих.