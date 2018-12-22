Завтра в Баку будет пасмурно
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, сообщает haqqin.az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ветер юго-западный, временами усилится, во второй половине дня сменится сильным северо-западным.
Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.