Землетрясение у берегов Индонезии

Толчки были зафиксированы в 14.03 по времени UTC в 26 километрах к юго-западу от города Тику. Очаг располагался на глубине 105,8 километра.

В субботу вечером волны цунами обрушились на побережье Зондского пролива на западе Индонезии. Ведется эвакуация, разрушены сотни домов и зданий. Число жертв цунами уже превысило 200 человек.

Власти страны заявляли, что цунами могло быть вызвано подводным оползнем, причиной которого стала вулканическая активность горы Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны. Индонезия пока не обладает системой раннего предупреждения о цунами, вызванных подводными оползнями или вулканами в море.