Россиянин ограбил банк на Шпицбергене

Генконсульство России на Шпицбергене сообщило, что занимается выяснением обстоятельств, связанных с задержанием предположительно российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгиербюене, передает Интерфакс.

"Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы. Фамилию и имя задержанного пока установить не удалось", - говорится в сообщении генконсульства РФ на Шпицбергене в Фейсбуке.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на сайт губернатора архипелага Шпицбергена, что утром 21 декабря 29-летний гражданин России с винтовкой проник в здание банка Sparebank 1 в Лонгиербюене и похитил 70 тыс. норвежских крон. В тот же день подозреваемый был задержан и доставлен в норвежский город Тромсё.

При этом норвежские СМИ отмечают, что ограбленный банк - единственный на Шпицбергене и в истории острова никогда подобного не случалось.