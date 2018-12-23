Заур Расулзаде 23 декабря 2018, 23:30

Революционной эйфории в Армении значительно поубавилось. Как будто люди выходили на площади только, чтобы Никол Пашинян встал наконец у кормила власти, а все остальные революционные преобразования уже далеко не так важны. Партия Пашиняна обрела полный контроль как над законодательной, так и над исполнительной властью, и революционному народу осталось только ждать кардинальных, а главное, положительных перемен. Но вот наступят ли они, ни один трезвомыслящий политик предсказывать не стал бы. Правда, сам Пашинян, все еще формально находящийся в статусе и.о. премьер-министра, раздает обещания направо и налево. «Мы создадим новые рабочие места, и я думаю, что в стране наступит экономическая революция», - заявляет он. Кроме того, новый глава государства напоминает, что в предвыборной программе возглавляемого им блока «Мой шаг» четко указано, что в течение ближайших пяти лет все силы будут брошены на преодоление бедности.

«Мы уже предусмотрели определенные шаги в бюджете 2019 года, в рамках которого будут проведены конкретные мероприятия… Инвесторы продолжают активно участвовать в жизни страны, и эта ситуация будет развиваться», - сулит он. Иными словами, власти ясно осознают, что в государстве, которое находится, мягко говоря, в незавидной экономической ситуации, необходимо инициировать конкретные и быстрые реформы, направленные на коренные изменения в социальном положении населения, они надеются их реализовать. Увесистую ложку дегтя в эти планы уже влил, однако, национальный статистический комитет, обнародовав макроэкономические данные за 10 месяцев этого года в сравнении с тем же периодом 2017-го и показатель ВВП Армении за 3-й квартал. И цифры, надо сказать, неутешительные, напрочь разбивающие радужные надежды и обещания Пашиняна. Так, объем ВВП Армении за 3-й квартал с.г., который можно считать полностью «пашиняновским», по сравнению с тем же периодом 2017-го прирос на 2,7%, в то время как аналогичные показатели прошлого года были более внушительными (соответственно 9,7% и 7,5%). То есть кабинет Пашиняна за считанные месяцы своего правления умудрился убавить темпы роста экономики более чем на 4,5%.