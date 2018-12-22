Госдеп предупредил о возможности терактов в Барселоне
Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.
"Проявляйте повышенную осторожность в зонах движения транспортных средств, в том числе автобусов, в барселонском районе Рамбла во время рождественских и новогодних праздников. Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места", - говорится в сообщении Госдепартамента на странице в Twitter, где публикуются рекомендации американским гражданам за рубежом.
#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq— Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.
В Испании с лета 2015 года действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных.
Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны.
Пострадали граждане 34 стран, из 16 погибших — десять иностранцы, пять испанцев, у одного человека было двойное гражданство. Из 137 раненых 105 иностранцы.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". В ячейку входили как минимум 11 человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы. Два человека после задержания были отпущены под подписку о невыезде на время рассмотрения дела. В октябре этого года судья предъявил обвинения трем членам группировки.