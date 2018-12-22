Эльнур Мамедов 01:00

Как утверждают оппозиционные СМИ и эксперты, платежеспособность азербайджанцев падает. При этом они сравнивают размеры инфляции и роста зарплат с предыдущим периодом. В то же время они и сами утверждают, что спрос на импортные золото, драгоценные металлы и ювелирные изделия резко повышается. К такому выводу их побуждает отчет Государственного таможенного комитета, который трудно подвергнуть сомнению.

Действительно, в 2016 году импорт в группе товаров "Жемчужины, драгоценные камни и металлы, изделия из них изготовленные" за 9 месяцев составил 23,3 млн долларов. За аналогичный период прошлого года было импортировано таких товаров на сумму 25,5 млн долларов, что свидетельствует о возросшей покупательной способности населения. И как бы назло всем критикам за этот же период нынешнего года импорт драгоценностей неожиданно вырос в целых 20 раз! - до 477 млн долларов. B результате, если в 2017 году доля этих товаров в общем объеме импорта составляла всего 0,4%, то в этом году она выросла до 5,2%. И тут критикам понадобилось искать какие-то объяснения такому феномену, когда покупательная способность населения, по их утверждению, падает, а спрос на драгоценности увеличивается. Мировой истории такой феномен неизвестен, а объяснять населению свои утверждения как-то ведь надо. И они их находят, вновь сваливая всю вину за это на государство. Мол, если в стране большая часть населения не может заработать даже на приобретение товаров условной продовольственной корзины, значит, такой скачок импорта товаров для роскошной жизни может указывать на два явления. Первое, в прежние годы таможенники скрывали импорт ювелирных украшений, а в этом году вынуждены представить реальный отчет. А второе - в связи с ограничениями вывоза капитала за рубеж, люди, скопившие средства нелегальным путем, стали скупать драгметаллы и ювелирные изделия в больших количествах. Насколько убедительны такие доводы, однозначно утверждать не хочется. А чтобы помочь читателю сделать свои выводы, просто напомним ему, что реформы в таможенной сфере произведены несколько лет назад, и тогда же мы все ощутили их эффективность. А недавняя смена руководства Госкомтаможни просто не может привести к росту импорта драгоценностей в 20 раз. Ни один руководитель не может добиться за короткий срок такого роста. А что касается ограничения вывоза капитала за рубеж, то и этот фактор с учетом утверждений названных экспертов просто немыслим. Рост спроса в 20 раз при этом означал бы, что в стране как минимум в 20 раз больше людей, чем они думают, имеют вполне высокую покупательную способность. Иначе стали бы эти люди покупать драгоценности, куда логичнее оставлять накопленные даже незаконным образом средства на потом. Ведь эти деньги понадобились бы позже, когда, по прогнозам оппозиции, станет жить совсем трудно. Чтобы преодолеть инфляцию, которая вроде бы падает. Да и известно с прошлых лет, что при кризисных ситуациях наши граждане отдают предпочтение иностранной валюте, в основном доллару, чем драгоценностям.