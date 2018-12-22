Если азербайджанцы так плохо живут, то почему скупают столько золота? наш комментарий
Как утверждают оппозиционные СМИ и эксперты, платежеспособность азербайджанцев падает. При этом они сравнивают размеры инфляции и роста зарплат с предыдущим периодом. В то же время они и сами утверждают, что спрос на импортные золото, драгоценные металлы и ювелирные изделия резко повышается. К такому выводу их побуждает отчет Государственного таможенного комитета, который трудно подвергнуть сомнению.
Действительно, в 2016 году импорт в группе товаров "Жемчужины, драгоценные камни и металлы, изделия из них изготовленные" за 9 месяцев составил 23,3 млн долларов. За аналогичный период прошлого года было импортировано таких товаров на сумму 25,5 млн долларов, что свидетельствует о возросшей покупательной способности населения. И как бы назло всем критикам за этот же период нынешнего года импорт драгоценностей неожиданно вырос в целых 20 раз! - до 477 млн долларов. B результате, если в 2017 году доля этих товаров в общем объеме импорта составляла всего 0,4%, то в этом году она выросла до 5,2%.
И тут критикам понадобилось искать какие-то объяснения такому феномену, когда покупательная способность населения, по их утверждению, падает, а спрос на драгоценности увеличивается. Мировой истории такой феномен неизвестен, а объяснять населению свои утверждения как-то ведь надо. И они их находят, вновь сваливая всю вину за это на государство. Мол, если в стране большая часть населения не может заработать даже на приобретение товаров условной продовольственной корзины, значит, такой скачок импорта товаров для роскошной жизни может указывать на два явления. Первое, в прежние годы таможенники скрывали импорт ювелирных украшений, а в этом году вынуждены представить реальный отчет. А второе - в связи с ограничениями вывоза капитала за рубеж, люди, скопившие средства нелегальным путем, стали скупать драгметаллы и ювелирные изделия в больших количествах.
Насколько убедительны такие доводы, однозначно утверждать не хочется. А чтобы помочь читателю сделать свои выводы, просто напомним ему, что реформы в таможенной сфере произведены несколько лет назад, и тогда же мы все ощутили их эффективность. А недавняя смена руководства Госкомтаможни просто не может привести к росту импорта драгоценностей в 20 раз. Ни один руководитель не может добиться за короткий срок такого роста. А что касается ограничения вывоза капитала за рубеж, то и этот фактор с учетом утверждений названных экспертов просто немыслим. Рост спроса в 20 раз при этом означал бы, что в стране как минимум в 20 раз больше людей, чем они думают, имеют вполне высокую покупательную способность. Иначе стали бы эти люди покупать драгоценности, куда логичнее оставлять накопленные даже незаконным образом средства на потом. Ведь эти деньги понадобились бы позже, когда, по прогнозам оппозиции, станет жить совсем трудно. Чтобы преодолеть инфляцию, которая вроде бы падает. Да и известно с прошлых лет, что при кризисных ситуациях наши граждане отдают предпочтение иностранной валюте, в основном доллару, чем драгоценностям.
Наряду с ростом импорта растет также экспорт золота из Азербайджана. B первом квартале 2018 года объем экспорта золота увеличился в 2,48 раза, что объясняется тем, что с 2017 года компания AzerGold – ведущий разработчик золота в стране - приступила к экспорту драгоценного металла. По итогам прошлого года 61,6% экспорта золота в номинальном выражении, а также 5% ненефтяного экспорта пришлись на долю именно этой компании. Для сравнения отметим, что в 2016 году экспорт золота из Азербайджана составил 1909 кг на сумму 76,8 млн долларов, в 2017 году - 3361 кг золота на сумму 139,3 млн долларов, в 2017 году экспорт золота в количественном выражении увеличился на 76%, а в стоимостном - в 1,8 раза.
Напомним, что это официальные цифры, приведенные Госкомстатом, против которых оппоненты правительства не возражают. Но и в этом они ищут какой-то подвох. Мол, сложился значительный дисбаланс между импортом и экспортом золота, драгоценных металлов и изделий из них, а также соответственно приобретением страной инвалюты и вывозом ее для импорта товаров этой группы. Правда, такая картина продолжается и в этом году. За январь-сентябрь текущего года объем импорта драгоценностей составил 477 млн долларов, а экспорт необработанного золота - 93 млн долларов. Этот факт критики тоже не оставляют без внимания. Ведь импорт превышает экспорт в 3,4 раза, соответственно, усилия Azerdold и Azerbaijan International Mining Company покрывают треть с лишним от валюты, вывозимой для импорта в страну драгметаллов и ювелирных изделий.
Что же, резон в такой критике есть. Но ювелирная сфера в стране никогда не отличалась особой креативностью, изделия единственной ювелирной фабрики даже в советские времена, когда границы были на замке, не пользовались спросом. Поэтому азербайджанцы всегда старались покупать в основном импортные драгоценности. Конечно, исправлять ситуацию с учетом такого спроса надо, но это уже тема отдельного разговора. А покупательная способность населения здесь не причем.
Оппонентам же напомним, что в январе-октябре текущего года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении выросла на 2,8% и составила 540 манатов. Как следствие растет и товарооборот, объем которого за 11 месяцев с начала года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,7 млрд. манатов. При этом в сетях розничной торговли продано товаров на 32,4 млрд манатов. Причем потребители приобрели продтоваров, алкогольных и табачных изделий на 16272,7 млн манатов, а непродовольственных товаров на 16164,1 млн манатов с годовым ростом на 2,2% и 3,3% соответственно. И если эти обобщенные показатели кто-то еще может воспринять с сомнением, то можно привести статданные и по среднему гражданину, так как по каждому индивиду в отдельности это практически невозможно сделать.
Так, по итогам 11 месяцев среднемесячный розничный оборот на человека составил в стране 300,4 маната, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Так, где же здесь доказательства о спаде платежной способности населения в целом? А чтобы поставить в этом вопросе окончательную точку, стоит добавить еще один немаловажный фактор. За 9 месяцев с начала года (более свежих данных нет) азербайджанцы потратили более 1 млрд долларов за границей. И как тут ни крути, а доводы оппонентов властей не находят подтверждения…