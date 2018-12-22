Сегодня день рождения президента Ильхама Алиева

24 декабря – день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главе государства исполняется 57 лет.

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана. Вступил в должность 31 октября 2003 года.

Победив на президентских выборах 15 октября 2008 года с более чем 88% голосов избирателей, Ильхам Алиев во второй раз был избран на пост президента Азербайджана. Вступил в должность 24 октября 2008 года.

На выборах, состоявшихся 9 октября 2013 года, Ильхам Алиев был переизбран большинством голосов на пост президента Азербайджанской Республики. Вступил в должность 19 октября 2013 года.