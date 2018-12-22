Шеф Пентагона подписал приказ о выводе войск США из Сирии
Министр обороны США Джеймс Мэттис подписал приказ о выводе американских войск из Сирии, сообщает Fox News со ссылкой на чиновника из Пентагона.
Пресс-секретарь военного ведомства в интервью AFP подтвердил, что приказ подписан.
В документе указаны точные сроки вывода, однако они пока не разглашаются.
Напомним, 19 декабря Трамп объявил о победе над группировкой «Исламское государство» в Сирии и выводе из этой страны 2 тысяч солдат США. Предполагается, что сделать это удастся за 100 дней. С решением не согласились глава Пентагона Джеймс Мэттис и полпред США при Международной коалиции по борьбе с ИГ Бретт Макгурк. Они ушли в отставку.