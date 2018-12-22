Сын Каддафи обратился к Путину за помощью

По словам одного из знакомых с ситуацией источников агентства в Москве, представители России уже вступили в контакт с наследником Каддафи. С ними Саиф аль-Ислам, «находясь в неизвестном месте», говорил по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы, отметил источник Bloomberg.

После этого, в начале декабря, по его данным, представитель сына бывшего ливийского лидера встречался с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым. С ним от имени Саифа аль-Ислама президенту РФ Владимиру Путину и российскому правительству было передано письмо с приветствиями, рассказал источник. В письме Саиф аль-Ислам, по его словам, делился с российскими властями своим видением будущего Ливии и просил о политической поддержке.

Визит эмиссара сына Каддафи в Россию, как указывает Bloomberg, был уже не первым. Помимо него, в Москве с 2016 года, по информации неназванных дипломатов, слова которых приводит агентство, в РФ часто бывает командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар. Именно его, как считалось прежде, поддерживает Кремль, заметили источники Bloomberg, подчеркнув, что у него, как и у других ливийских политиков, есть президентские амбиции. Кого теперь будет поддерживать Москва, российские власти еще не решили, говорит один из собеседников агентства.