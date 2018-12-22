Нефть медленно восстанавливается

Нефтяной рынок восстанавливается после падения в прошлую пятницу и по итогам недели в целом, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов, пишет Интерфакс.

Представители Ирака, Кувейта и ОАЭ согласились с заявлениями Эр-Рияда о том, что ОПЕК продлит сокращение нефтедобычи еще на шесть месяцев, если в этом будет необходимость.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня утром увеличилась на 56 центов (1,04%) - до $54,38 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 45 центов (0,99%) - до $46,04 за баррель.

За неделю цена Brent упала на 10,7%, до самой низкой отметки с 8 сентября 2017 года, WTI - на 11,4%, до минимума с 12 июля 2017 года.