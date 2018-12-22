Тяжелая авария в Ленкорани: есть погибший Фото
В Ленкорани сильный туман стал причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщает Report.
Согласно информации, на участке шоссе Ленкорань-Борадигях в плотном тумане столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. В результате водитель ВАЗ-2106 57-летний Аллахверди Имамалиев погиб на месте происшествия. Водитель ВАЗ-2107 Равин Шукюров и пассажирка ВАЗ-2106 47-летняя Тарана Тагиева госпитализированы с тяжелыми травмами в Ленкоранскую центральную районную больницу.
В связи с ДТП начато расследование.