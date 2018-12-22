Трамп: Эрдоган уничтожит остатки ИГ в Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган пообещал искоренить остатки организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом он написал в Twitter.

«Президент Турции Эрдоган отчетливо дал понять мне, что он уничтожит все, что осталось от ИГ в Сирии... Он — человек, который может это сделать. Кроме того, Турция располагается «по соседству». Наши войска возвращаются домой», — написал американский президент.

Отметим, что накануне Трамп сообщил о «долгой и продуктивной» беседе с Эрдоганом. По его словам, они обсудили общие действия в Сирии в свете вывода американских войск из этой страны.