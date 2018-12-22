Иностранцы вывели из России более миллиарда долларов

За 2018 год иностранные инвесторы вывели из России более одного миллиарда долларов. Это худший показатель с 2013 года, когда международные инвесторы вывели из РФ 3,1 млрд долларов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Bank of America Merrill Lynch - американского многонационального подразделения инвестиционных банков под эгидой Bank of America.

Как отмечает издание, негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Только в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций в объеме более 0,5 млрд долларов. Затем рынок накрыли две мощные волны оттока - весной и осенью.

Эксперты объясняют создавшуюся ситуацию негативным геополитическим фоном вокруг России, в частности, сразу несколькими пакетами американских санкций, а также падением цен на нефть.