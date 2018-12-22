Джаника снова ведут в суд

В ближайшие дни в Бакинском суде по тяжким преступлениям начнется судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Межбанка Джахангира Гаджиева и еще 21 человека.

Дата подготовительного заседания суда пока не назначена.

Как сообщалось ранее, бывший председатель правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангир Гаджиев был признан виновным по уголовному делу, возбужденному по фактам присвоения крупных средств банка и приговорен к 15 годам лишения свободы.

По материалам дела о присвоении средств и другим фактам было выделено отдельное уголовное дело, а в отношении Джахангира Гаджиева и других лиц выдвинуты дополнительные обвинения. Следствие по ряду эпизодов уже завершено.

У следствия появились обоснованные подозрения о том, что по указаниям Джахангира Гаджиева, который возглавлял Межбанк в период с 2001 по 2015 гг, были проведены незаконные операции с векселями. С юридическими лицами, зарегистрированными в разных странах, были заключены договоры о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (3,8 миллиарда манатов по тогдашнему курсу).

Кроме того, в тот период на основании распоряжений Дж. Гаджиева были заключены многочисленные кредитные договоры в целях легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на общую сумму в 900 миллионов манатов, которые были перечислены со счетов банка на другие счета, что вызвало обоснованные подозрения в присвоении этих денег.

Следствием было установлено, что путем незаконных финансовых операций, получением необеспеченных векселей, выдачей необеспеченных кредитов, Джахангир Гаджиев вместе со своим знакомым Дуньямином Халиловым и еще 20 лицами присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Из этой суммы были присвоены 2,5 миллиарда манатов. Затем 2 миллиарда из присвоенных денежных средств были легализированы, а оставшиеся 2,2 миллиарда манатов направлены на различные финансовые операции, чем ЗАО «Международный банк Азербайджана» был причинен материальный ущерб.

Следствием также было установлено, что Джахангир Гаджиев вместе с Дуньямином Халиловым, будучи фактическим руководителем ООО Aztorq в период с 2011 по 2014 годы, не выплатил налоги в государственный бюджет на общую сумму 1 миллион 752 тысячи манатов.

По указанным эпизодам в отношении Джахангира Гаджиева были выдвинуты обвинения по статьям: присвоение крупной суммы денег, легализация средств, полученных преступным путем, уклонение от уплаты налогов и др. В отношении Дуньямина Халилова и 20 других лиц выдвинуты обвинения в присвоении. Следствие по делу завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.