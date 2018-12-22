Страны ОПЕК соберутся в Баку
В конце февраля или начале марта в Баку состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию, заявил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на конференции Организации арабских стран — экспортеров нефти, сообщает Reuters.
По словам аль-Мазруи, на встрече производители нефти проведут переговоры о возвращении нефтяного рынка к балансу, достигнутому летом 2018 года.
Советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева подтвердила Report сообщение о проведении следующей встречи ОПЕК+ в конце февраля или начале марта в Баку, отметив, однако, что точная дата проведения встречи пока не известна.