Посол Бочарников: «Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами»

Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, активно развивающими свои отношения. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

"У нас хорошее взаимопонимание между всеми ветвями нашей власти, прекрасные отношения между нашими президентами", - заявил М.Бочарников.

По его словам, двусторонние отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем направлениям.

В качестве приоритетных направлений на следующий год дипломат назвал продолжение сотрудничества по тем сферам, о сотрудничестве в которых договорились в этом году.

"В этом текущем году договорились о многом, прежде всего о развитии экономических и торговых связей. 2019 год, я уверен, будет насыщен с точки зрения развития торгового сотрудничества, а также мы планируем наращивать гуманитарное сотрудничество", - подчеркнул посол.