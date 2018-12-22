Д.Савельев: «И.Алиев – тонкий дипломат и талантливый политик»

«Опытнейший государственный деятель, тонкий дипломат и исключительно талантливый политик», - так отзывается о личности главы азербайджанского государства в своей поздравительной телеграмме по случаю дня рождения И.Алиева депутат Госдумы России, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев. Копия телеграммы поступила на почту редакции haqqin.az.

Д.Савельев убежден, что И.Алиев день за днём ведет Азербайджан по пути развития и процветания: «Ваша способность мыслить стратегически, последовательно воплощать принятые решения и уверено вести за собой народ, с каждым годом укрепляя стабильность азербайджанского государства и его позиции на мировой политической арене, вызывают искреннее восхищение. От всей души хочу пожелать Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, и чтобы все Ваши планы с высочайшей точностью воплотились в жизнь во имя новых побед братского Азербайджана!»