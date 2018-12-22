Пограничники изъяли партию наркотиков и задержали незаконных мигрантов Фото
Госпогранслужба Азербайджана продолжает мероприятия по обеспечению безопасности государственной границы, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией.
Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, 20 декабря на территории села Деман Ярдымлинского района сотрудниками Госпогранслужбы была предотвращена попытка незаконного провоза из Исламской Республики Иран большого количества наркотических средств.
Контрабандисты, заметив пограничников, бросили свой товар, и скрылись. Пограничники изъяли принадлежавшие нарушителям границы 6 кг 580 граммов марихуаны и 70 граммов героина.
Также 20 декабря в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на погранично-пропускном пункте "Гёйтепе" в Билясуварском районе сотрудниками Госпогранслужбы, задержана при незаконном пересечении границы гражданка Узбекистана 36-летняя Дильбар Садигова.
21 декабря на служебной территории погранзаставы в селе Бабы пограничного отряда "Горадиз" были задержаны нарушители государственной границы граждане Бангладеш Рубель Имья Абдулманан и Арифул Абдулла.
В ходе расследования выяснилось, граждане Бангладеш семь месяцев назад официально прибыли в Азербайджан с целью перейти азербайджано-иранскую границу и далее эмигрировать в Турцию.
По всем указанным фактам проводятся следственные мероприятия.