Приложение BirBank удостоилось премии «Millinet»

Национальная Интернет Премия «Millinet» начиная с 2009 года каждый год в Азербайджане определяет лучших среди корпоративных, общественно-социальных и информативных сайтов, также блогов и мобильных приложений.

Мобильное приложение BirBank от Kapital Bank удостоилось премии «Millinet», учрежденного Азербайджанским интернет форумом. BirBank стал победителем в номинации «Лучшее приложение электронного правительства и финансово-банковского сектора».

Следует отметить, приложение BirBank загрузили более 300 000 пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store. В настоящее время операционные системы iOS и Android рекомендуют BirBank, как лучшее приложение финансового рынка страны на основании количества загрузок, степени использования и отзывов пользователей.

Также при помощи приложения впервые в Азербайджане стало возможным осуществление оплат посредством системы QR Pay. QR Pay позволяет пользователям BirBank совершать оплату в магазинах без наличия карты. Для этого необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.