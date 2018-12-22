Приобретя до 22 декабря любой аромат Carolina Herrera в магазинах IDEAL, можно было стать участником праздничной лотереи и убедиться в том, что чудеса случаются.

При данной покупке чек прикреплялся к карточке с указанием ФИО и контактных данных покупателя, затем конверт с карточкой помещался в имеющийся в каждом магазине IDEAL лотерейный бокс.

Все конверты участвовали в финальном розыгрыше лотереи 22 декабря в Ganjlik Mall, главный приз которой - годовой запас продукции от IDEAL perfumery & cosmetics на 3 тысячи манатов.Также среди призов - 6 видов продукции от CH .

В сети магазинов IDEAL perfumery & cosmetics, действующей в Азербайджане с 1999 года, представлено большое количество продукции бренда Carolina Herrera.

Основанный в 1981 году Каролиной Эррера бренд, включающий в себя также широкий выбор парфюмерии, Carolina Herrera выпустил 30 000 видов продукции, продаваемой в более чем 100 странах мира. Aроматы от Carolina Herrera обладают легкой утонченностью, передающей легендарный стиль как основательницы бренда, так и всем тем, кто выбирает эту продукцию.