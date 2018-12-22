Пашинян встретится в Путиным 27 декабря

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря планирует встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила журналистам пресс-служба главы армянского правительства, передает ТАСС.

"И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 27 декабря совершит рабочий визит в Москву, где запланирована его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Будут обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время большой пресс-конференции глава российского государства анонсировал свою встречу с Николом Пашиняном.