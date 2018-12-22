Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Успешное и поступательное развитие братского Азербайджана неразрывно связано с проводимым под вашим руководством курсом на строительство сильного и независимого государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил динамичные и содержательные контакты, взаимопонимание и доверительность диалога на высшем уровне, которые являются отличительной чертой белорусско-азербайджанских отношений и приумножают традиции дружбы между двумя народами.

"Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых во время вашего недавнего визита в Беларусь, внесет значимый вклад в развитие устойчивого и многопланового сотрудничества между Минском и Баку, повышение благосостояния граждан двух стран", - подчеркнул глава белорусского государства.