Путин позвонил Алиеву

Согласно информации, Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил российского лидера за поздравление и оказанное внимание.

В ходе разговора было отмечено, что 2018 год был очень плодотворным в истории дружеских связей между двумя странами. Взаимные визиты глав государств, многочисленные контакты в рамках международных мероприятий подняли эти связи на более высокий уровень.

Президенты выразили уверенность, что положительная динамика в двусторонних отношениях продолжится и в 2019 году, а стратегическое партнерство Азербайджана и России будет развиваться.