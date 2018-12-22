Смертельное ДТП в Баку
В Баку, в поселке Рамана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Согласно информации, находившийся за рулем автомобиля NAZ Lifan Субхан Мамедов потерял управление за рулем, в результате машина перевернулась.
Получившие различные травмы водитель и пятеро пассажиров были госпитализированы. От полученных травм М.Исмаилова скончалась в медучреждении.
В связи с произошедшим Сабунчинским РУП начато расследование.