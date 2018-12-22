В Турции полиция перехватила крупную партию экстази

В Турции сотрудниками спецподразделения отдела по борьбе с наркотиками в ходе совместной операции с сербскими и болгарскими коллегами перехватили партию наркотиков, в которой было 500 тысяч таблеток экстази, сообщает агентство Anadolu.

Согшласно информации, сотрудники стамбульской полиции при содействии сербских и болгарских коллег перехватили грузовую фуру на сербско-болгарской границе, которая направлялась из Нидерландов. Во время обыска грузовика было обнаружено полмиллиона таблеток экстази. Партия наркотиков должна была попасть в Турцию, говорится в сообщении.

В ходе операции арестован один подозреваемый.