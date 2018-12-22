Синоптики о погоде на завтра
Во вторник в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится порывистым юго-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.
В районах Азербайджана завтра также в основном без осадков, местами туман, западный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.
25-26 декабря на Апшероне ожидается частая смена временами усиливающегося южного и северного ветра, что станет причиной дискомфорта у метеозависимых людей.