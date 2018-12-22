В России в аварии погибли азербайджанцы
При столкновении микроавтобуса с фурой на федеральной дороге М4 "Дон" в Воронежской области погибли двое граждан Азербайджана, еще трое ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
"На 773-м километре трассы М4 "Дон" в Богучаровском районе столкнулись микроавтобус и фура. Пострадали пять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства, отметив, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Азербайджана.
Обстоятельства ДТП выясняются.