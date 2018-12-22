Вице-премьер Сербии на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра Сербии, министром торговли, туризма и телекоммуникаций Расимом Ляичем, сообщает АзерТАдж.

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